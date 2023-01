¿Cuántos tragos hacen que una persona sea alcohólica? Panorama en Cartagena

Frankling M

Recuperarse en el anonimato

El proceso de recuperación se realiza con fines espirituales, no religiosos. “Nos reunimos para compartir experiencias, fortalezas y esperanzas. Hablar de cómo éramos, cómo llegamos a la comunidad, en qué estado llegamos y qué hemos hecho para recuperarnos”, indicó Frankling M.

Sobre el anonimato, mencionaron que el grupo no es anónimo, pero sus miembros sí lo son. Esto con el fin de evitar prejuicios y señalamientos que retrasen el proceso de los integrantes. “Nos protegemos a nosotros mismos, algunos miembros tienen trabajos y profesiones importantes y no sería justo que se mezcle esto con el proceso que llevamos. Cuando emitimos algún comunicado, damos el nombre, pero no el apellido. Nadie sabe quiénes somos a nivel público. Cuando nos tomamos fotos, procuramos que no se nos vea el rostro”, reveló a El Universal.