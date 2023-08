¿Cuántos más? Otro caballo se desploma y muere en Cartagena

“Cuando el caballo se desplomó el dueño no llamó a la Umata, sino que afirmó que lo iba a llevar a un veterinario. Lamentablemente, esto no sucedió y falleció al no ser atendido a tiempo”, manifestó Florián.

La funcionaria pidió a los dueños de caballos de carga comunicarse a la línea de emergencia 3052394414 o al WhatsApp de la Red de Protección Animal 3167408843 para reportar cualquier enfermedad o incidente con su animal. Los veterinarios atenderán el caso de manera gratuita.