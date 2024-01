¿Cuántos jóvenes no estudian ni trabajan? Dane revela cifras

Uno de los círculos viciosos que se ve en el mercado laboral colombiano es el famoso “no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan”.

De hecho, esa es una de las causas que dan los expertos a que el número de ninis en Colombia, jóvenes que no estudian ni trabajan, se mantenga por encima de 20%.