¿Cuántos estudiantes de Cartagena pasaron a la universidad? Sorpréndase

De igual forma, la tasa de deserción fue del 3,8%, siendo la básica secundaria el nivel en el que más se dio este fenómeno. Y además, de los 11.642 estudiantes que reprobaron en 2021, el 23% no regresó a estudiar en 2022, es decir, 1 de cada 4 estudiantes. En grado 11, el 51% de los reprobados no regresó, manteniendo la tasa de no retorno más alta, seguida de preescolar.

Bajas calificaciones

Cartagena Cómo Vamos develó que en la ciudad el 62% de los colegios se ubicaron en las categorías C y D de las pruebas para 2021, es decir, los niveles más bajos. Este porcentaje ha venido creciendo desde el 2019, cuando fue del 57%.

De igual manera, la brecha de calidad entre la educación oficial y privada creció con la pandemia, pues los colegios privados alcanzaron las categorías A+ y A, pasando del 44% en 2019 al 47% en 2021, pero en los públicos fue lo contrario, bajando del 8% al 3%. La mayoría de estos (86%) se ubicó en las categorías C y D en 2021, siendo los de la Localidad de la Virgen y Turística los de mayor proporción en esas categorías, con el 78%, seguidos por los de la Localidad Industrial y de la Bahía (54%) y los de la Localidad Histórica y del Caribe Norte (46%).