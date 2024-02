¿Cuánto tiempo falta para terminar las obras de Protección Costera?

El megaproyecto de Protección Costera, vital para la seguridad y el bienestar de la ciudad, está ya en su etapa final, según lo informado por las autoridades responsables. La obra contratada, que se encuentra en su fase de ejecución, está alcanzando un avance del 95%, pero aún queda una parte crucial por completar: el segundo foso de succión en la calle 8 de Bocagrande.

En palabras del director de obras del Consorcio Proplaya, Juan Carlos Monzón, la finalización de este componente es esencial dentro del contrato actual. Además del foso de succión, en estos momentos se están llevando a cabo labores de urbanismo como la construcción de andenes y sardineles, lo que demuestra que se están abordando aspectos integrales del proyecto para su culminación.

Sin embargo, para completar la totalidad del proyecto y abordar las futuras fases planificadas, se requerirá un financiamiento adicional. Por ello, esta semana está prevista una reunión en Cartagena entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Distrito para discutir la viabilidad de obtener los recursos necesarios para finalizar la obra en su totalidad y definir de dónde saldrán los mismos. Lea aquí: ¡No es la primera vez! Así ha sorteado Cartagena la falta de agua

¿Cuándo finalizarán las fases contratadas?

De acuerdo con Monzón, el costo estimado para completar el proyecto es de aproximadamente $70 mil millones para la primera fase y $15 mil millones para la segunda. Estos fondos serían fundamentales para asegurar la culminación exitosa de la obra contratada, la cual finalizaría en el mes de mayo.

En este momento, el trabajo se centra en la construcción del foso de succión en la Playa 4, ubicado en la calle 8, y está próximo a finalizar el de la calle 10. Lo anterior, representa la cobertura del 60% del sistema de drenaje de la infraestructura planificada, de acuerdo al análisis de Monzón.

Por otro lado, la apertura de la Playa 4, que se espera ocurra pronto según indicaciones recientes, será fundamental para continuar con el progreso de la obra. Una vez que esto suceda, se podrá reubicar a los trabajadores de la zona de El Cabrero y avanzar con la fase 2 del proyecto.

“En este momento no se está trabajando en fase 2, porque no se ha abierto la Playa 4. Cuando se abra, la gente que trabaja en El Cabrero será reubicada a Playa 4 y se continuará con la obra contratada”, dijo Monzón, quien además aseguró que la apertura de dicha playa será muy pronto, teniendo en cuenta que el pasado 23 de febrero les solicitaron su respectiva nivelación. No deje de leer: Barú, el corregimiento donde siguen esperando la llegada del agua

Sobre alerta en El Cabrero

Hace algunos días, la Procuraduría Provincial de Cartagena alertó sobre la socavación en las playas de El Cabrero. Ante ello, Alfonso Arrieta Pastrana, director del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cartagena y director de diseño del proyecto, explicó que eso se da porque la línea de costa aún está desprotegida, debido a que aún no se ha construido la escollera longitudinal ni se ha realizado el relleno hidráulico.