¿Cuánto se debe esperar por una cita médica en Cartagena?

Luego de dos días luchando contra un dolor abdominal, Paola Mercado llamó a su EPS para apartar una cita médica.

“Esta semana ya tenemos la agenda llena, pero tenemos para el próximo martes”, fue la respuesta que obtuvo.

Cuatro días después, recibió un mensaje donde le anunciaban que su cita había sido cancelada y que debía llamar a reprogramarla.

En un segundo intento, Paola llamó a reprogramar y le asignaron la nueva cita, pero debía esperar otros cinco días para que el médico la viera, sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo debió acudir a urgencias pues el dolor pasó de moderado a intenso, terminó siendo una absceso y debió ser operada de urgencia ya que le obstruyó parte del intestino.

A Roberto Amariz, su médico lo remitió al neurólogo por un dolor de cabeza que no cesaba, pero la cita más próxima era dentro de 3 meses, porque según le dijo su EPS ya todas habían sido asignadas. Pese a la larga espera decidió aceptarla, pero cuando porfin llegó el día la cita no fue atendido porque el médico puso el nombre de otro paciente en su orden y le tocó empezar el proceso de cero.

“Después de esperar tanto tiempo por la cita me dijeron que no me podían atender porque el médico no puso mi nombre bien en la orden. Debí pedir nuevamente cita y esperar otra vez la autorización, ahora me falta un mes para ir a la nueva cita con el neurólogo”, comentó Roberto.

Infinidades de casos como estos se podrían referenciar, pues la falta de atención oportuna por parte de las EPS es una de las principales quejas y motivos de insatisfacción de los usuarios del servicio de salud en Cartagena, así lo demuestran los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2019 realizada por Cartagena Cómo Vamos (CCV).

Preocupa que el 17% de los 1.007 encuestados indicaron que han tenido que esperar más de 30 días por un cita médica, el 10% entre 21 y 30 días; el 11% entre 11 y 20 días, y 19% entre 6 y 10 días, lo cual deja entrever que más del 50% de los usuarios del sistema de salud deben esperar períodos largos para acceder a los servicios mientras la enfermedad avanza.

Estos resultados compaginan con algunas denuncias hechas por veedurías e incluso por el reporte de la Superintendencia de Salud, en donde se expuso que a lo largo de 2019, y hasta el 31 de marzo de 2020 se radicaron peticiones, quejas y/o reclamos relacionados con autorizaciones, entrega de medicamentos y la prestación de todo tipo de servicios.