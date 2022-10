¿Cuánto disminuirá la tarifa de energía en la Costa Caribe?

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la citación de control político ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, aseguró que la próxima semana las empresas generadoras de energía anunciarán la reducción de las tarifas de energía.

“Será el 10 de octubre, a las 2:30 de la tarde, en un espacio en el cual todos los agentes que se han sumado al Pacto por la Justicia Tarifaria puedan expresarlo públicamente, para que toda la ciudadanía se entere de quiénes fueron y en qué términos logramos esta negociación”, dijo la ministra de Minas.

Algunos expertos aseguran que esa reducción en la tarifa de energía sería entre el 8 y 10%, cifra que para veedores es “irrisoria”. La tarifa de energía que llega a los hogares en los recibos agrupa varios componentes: generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones.

“Las pérdidas no técnicas pesan el 22% en la factura, es decir, la reducción de las tarifas que nos anunció la ministra de Minas con unas resoluciones no son suficientes, porque sería una disminución de solo el 8% y resulta que las tarifas se han disparado hasta un 300%”, dijo Héctor Pérez, director de la Veeduría Popular. También aseguró que las protestas contra las altas tarifas en el país van a continuar y que se debe evaluar el componente de las pérdidas. “Los departamentos de la Costa Caribe están quemando recibos. Nosotros le enviamos un oficio al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Minas donde le hacemos saber que esas reducciones que nos han anunciado son demasiado insuficientes y les estamos diciendo que las pérdidas no técnicas no se pueden permitir”, agregó Pérez. Este le solicitó al Gobierno nacional revocar las resoluciones de la CREG que permiten ese cobro “ilegal”.

La semana pasada, a través de su cuenta de Twitter, el exsenador Jorge Enrique Robledo le pidió al gobierno de Gustavo Petro buscar una solución a las altas tarifas de energía. “Queda vivo ese abuso de cobrarle las pérdidas de energía a la gente de la región Caribe, pérdidas que no son responsabilidad de quienes están cumpliendo con el pago de su servicio”, cuestionó Robledo.

La Liga de Usuarios de los Servicios Públicos anunció que se realizará un cacerolazo regional contra el alza de energía a mediados de noviembre.