“Queremos la luz, queremos la luz”. Eso corearon ayer los alumnos de la Institución Educativa Omaira Sánchez, en medio de una manifestación pacífica para llamar la atención de las autoridades debido a la ausencia de energía eléctrica en ese colegio hace más de dos años. (Lea: Estudiantes bloquean el carril de Transcaribe en el barrio España).

Los pequeños, acompañados por padres de familia y líderes del barrio La Candelaria, protestaron en las afueras del plantel educativo y luego salieron a bloquear la avenida Pedro de Heredia, imposibilitando el paso de los buses de Transcaribe a la altura de la estación Barrio España.

“Se negó el acceso al colegio de niños, docentes y vehículos. El veto fue para que la Secretaría de Educación resuelva pronto el tema de la energía eléctrica en el colegio. No es justo que hayan pasado dos años y 13 días desde que se dañó el transformador y nadie haya resuelto. Nuestros hijos no pueden seguir recibiendo sus clases en condiciones precarias y con calor”, aseguró Gerardo Castro, líder de La Candelaria. Este agregó: “Los estudiantes tienen muchas dificultades para hacer sus necesidades fisiológicas en el colegio porque los baños no funcionan”, y porque “la presión del agua potable es muy débil”. En la IE Omaira Sánchez hay matriculados cerca de 1.000 estudiantes, de los cuales 537 están en la jornada de la mañana, 357 en la tarde y 105 en la jornada nocturna.

(Lea: “Hace tres años el colegio no tiene luz”).

Yuranis Blanquicet, otra líder del sector, aseguró: “Los niños ingresan a 7 de la mañana, les dan el PAE a las 9:30 y los mandan para las casas a las 10 porque hace mucho calor. El tiempo de clases es mínimo, así no se garantiza una educación digna. En la tarde es igual y en la noche es peor por la oscuridad. Tampoco hay buenos salones. Nos prometieron que iban a arreglar la escuela y ni siquiera han empezado los trabajos”.