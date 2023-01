¿Cuándo se considera que hay discriminación racial y cómo denunciar?

Cuán valiosa es la libertad; disfrutar de una nacionalidad, cultura e identidad podría ser la mayor dicha de un ser humano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando eres diferente? y no precisamente diferente por algo que se deba a tu comportamiento, si no, diferente por unas características físicas que son irreversibles, que no se pueden cambiar y a través de las cuales podrían señalarte.

A nivel mundial, muchas personas afro deciden ocultarse para evitar problemas, otras evitan escuchar comentarios para no ver afectada su autoestima, y están aquellas últimas que pelean hasta el final hasta lograr el respeto que tanto exigen para vivir sin prejuicios.

A lo largo de la historia innumerables hechos han sacudido al mundo, situaciones en las que ha sido evidente el racismo. Te explicamos algunas claves para identificar si te han discriminado o no.