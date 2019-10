Cuando la soledad se llama Leticia

“Estamos rodeados de agua, pero tenemos sed”, lamentan los del Consejo Comunitario, quienes dicen no explicarse por qué en Cartagena el servicio de agua potable cubre casi toda la ciudad, gracias al canal del Dique, que está muy alejado del acueducto, “pero nosotros que lo tenemos cerquita no contamos con un acueducto propio sino con el cascarón”.

Los nativos no ignoran los altos grados de contaminación que guardan las aguas del Dique, no solo por el tráfico de embarcaciones grandes y pequeñas, sino también por la cantidad de desechos que arrastran las corrientes desde el interior del país.

La falta de las redes para el agua potable, también imposibilita que exista el servicio de alcantarillado. Hay muchas pozas sépticas como viviendas tiene el pueblo, cuyo potencial turístico y riqueza pesquera se ha visto empañado por la ausencia del Estado, que, además, podría aprovechar la vocación agrícola en la que se desempeña un significativo segmento de la vereda.

“Aquí tenemos las posibilidades de desarrollar el ecoturismo, porque contamos con los paisajes, la fauna y la flora, pero nos falta apoyo en capacitación y logística”, comenta Óscar Villeros, pero insiste en que antes de que se exploten las potencialidades turísticas deberían mejorarse los métodos educativos.

“Aquí no tenemos una educación de calidad. Y no sé si será porque los docentes no cuentan con las herramientas suficientes para desarrollar su trabajo. Algo de culpa podríamos tener nosotros, los padres de familia, quienes a lo mejor no estamos exigiendo como debiéramos, para que a nuestros hijos se les prepare mejor”.

Según Villeros, la falta de calidad educativa se hace palpable en que cada año egresa un número considerable de estudiantes, de los cuales unos pocos superan las pruebas de ingreso a la educación superior; y esos pocos la abandonan en los primeros semestres.

José Carreazo Julio, un gestor comunitario de Pasacaballos, estima que “en eso de que los jóvenes no ingresen a las universidades, o dejen las carreras tiradas, juega mucho la autoestima, porque desde pequeños se acostumbran a ver en su familia y en su comunidad que todos están conformes con lo poco que tienen. Pocos apuntan al mejoramiento personal y colectivo. Se ve como normal el vivir del rebusque y de la baja remuneración”.

Carreazo Julio también sopesa que no siempre se debe señalar al Distrito como el único obligado a resolver la baja calidad de vida de los corregimientos del canal del Dique o de la bahía de Cartagena. “También están las empresas de la zona industrial de Mamonal, que, de una u otra forma, se sirven de esos cuerpos de agua, pero es poco lo que invierten en el progreso de esos grupos humanos”.

Esas aguas siguen siendo el sustento laboral y alimenticio de Leticia, aunque el Consejo Comunitario denuncia que, desde hace unos tres años, el renglón de la pesca se ha reducido dramáticamente en la bahía de Barbacoas, que ha sido por tradición el sitio más frecuentado.

“Desde que las grandes embarcaciones, con su tecnología, vienen ocupando la bahía de Cartagena, los pescadores de allá se vienen para Barbacoa; y si antes éramos 150 pescadores, ahora somos 500. Por eso hay botes de Leticia que se devuelven sin nada, solo con el hielo que compraron para conservar el pescado”.

Los líderes afros tienen las esperanzas cifradas en las consultas previas, que deben asumir los proyectos empresariales que se ciernen en el área del Dique; y en una acción de tutela que fue instaurada en contra de la empresa Aguas de Cartagena, por las afectaciones que está sufriendo la ciénaga de Juan Gómez, en el corregimiento de Rocha, jurisdicción de Arjona.