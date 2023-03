¿Cuándo estará listo el CAP de Blas de Lezo? Esta es la fecha que entregó la ESE

Nuevamente los residentes de Blas de Lezo, en especial los usuarios del centro de salud del barrio, expusieron públicamente su inconformidad con los trabajos de remodelación que se le realizan debido a que, según ellos, no hay avances significativos desde que en noviembre del 2022 se suspendieran todos los servicios. Lea: “Tienen como un mes que no vienen”: Blas de Lezo sobre obras del CAP Miguel Medina, líder comunal, señaló que: “Al principio nos dijeron que era solo fachada y que demoraba tres meses, pero resulta que se encontraron con el CAP bien deteriorado y mira por dónde va eso. En realidad no se ve el avance de la obra, solo han hecho demolición y sacada de escombros. Uno va a pedir información y el contratista dice que no pueden darla. Somos alrededor de 15.000 usuarios que estamos siendo perjudicados con relación a la atención médica, así como en lo económico porque nos tenemos que trasladar a otros barrios como Nuevo Bosque, San Pedro Mártir o El Socorro y a veces hay personas que no tienen ni para el transporte”.

De igual manera, Yasid Barrios González, presidenta de la Junta de Acción Comunal de las Etapas 1 y 2 de Blas de Lezo, manifestó su inconformidad con la situación, asegurando que ni siquiera a ellos como dignatarios les han dado respuestas claras sobre el proyecto. “Como JAC estamos muy preocupados, no se nos ha notificado nada, hemos solicitado reuniones o espacios a los ingenieros a cargo pero no ha sido posible que nos atiendan. Todo va muy lento y no hay explicaciones. Nuestro miedo es que eso vaya a quedar como un ‘elefante blanco’, por eso pedimos públicamente que nos digan cómo va la obra y cuánto tiempo le falta”, sostuvo la presidenta. Lea: ¡Atención! Trasladan el servicio de urgencias del CAP de Blas de Lezo “Estará en el primer semestre” El Universal se comunicó con Martha Flórez, jefa de la oficina de Apoyo Logístico de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, quien aseguró que la obra tuvo unos imprevistos pero todo va a buen ritmo y se encuentran dentro de los tiempos establecidos para ejecutar el proyecto.

“Se habían contemplado adecuaciones, reposiciones y mantenimiento de la estructura existente. Sin embargo, una vez se iniciaron las actividades encontramos que no había vigas de amarre, lo que no solo ponía en riesgo la vida de los pacientes sino de los funcionarios y de cualquier vecino. De otra parte, allí se encuentran unos árboles milenarios con raíces superficiales que han crecido de forma casi horizontal y esto ha generado un levantamiento en todos los pisos, por eso es que la infraestructura existente presentaba unas ondulaciones en muchas partes. En años anteriores hubo mantenimientos pero no tan profundos y lo que hicieron fue poner pisos sobre los existentes, eso nos obligó a generar una total demolición de la placa y hacer una nivelación de pisos”, explicó Flórez.

Según la ESE, los daños se detectaron una vez se inició la demolición, era imposible prever o dimensionar el riesgo.