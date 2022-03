Según un estudio de Cartagena Cómo Vamos (CCV), el desarrollo vial de la ciudad en la última década no había avanzado. Desde el 2012, a la malla vial de Cartagena no le hacían mantenimiento. Por esto, las calles de Cartagena necesitaban intervenciones urgentes, no solo para facilitar el tránsito de los vehículos, sino por la seguridad de los conductores.

Con el objetivo de ponerle fin a tantos años de abandono, la Secretaría de Infraestructura implementó la estrategia “Salvando Vías”, cuyo objetivo es ejecutar proyectos de rehabilitación vial en diferentes puntos críticos e intransitables de las tres localidades. Lea aquí: Obras de segunda fase de malla vial serían adjudicadas a final de mes

El año pasado comenzaron con las obras en las localidades 1 y 3, donde realizaron trabajos de mejoramiento y recuperación de afectaciones en la malla vial en San Pedro, Centro Histórico, Los Jardines, Ternera, avenida Santander, entre otros. En la primera fase han recuperado más de 14 kilómetros/carril de vías en concreto, asfalto y adoquín.