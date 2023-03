¿Cuáles son las mayores limitaciones que enfrenta Transcaribe?

Tomar un bus de Transcaribe estas últimas semanas, en vez de convertirse en una alternativa eficaz de movilidad, pasó a ser un dolor de cabeza para miles de cartageneros que a diario usan el sistema porque no tienen otra alternativa. Lea: ¿Hasta cuándo podrá comprar y usar los tiquetes de Transcaribe?

De acuerdo con CCV, los datos son positivos, pero ocultaban otra situación que hizo evidente el análisis “La gestión y operación del SITM de Cartagena: el rol dual de Transcaribe”, realizado en 2020 por el Banco de la República, que reveló varios desafíos del sistema en su implementación entre 2016 y 2019: debilidad institucional, problemas de liquidez en operadores privados, demanda que no alcanza las metas propuestas, retrasos y faltantes en la infraestructura.

“Este acuerdo enciende una nueva alerta para la contratación de un nuevo operador, pues se requiere una transición que no afecte a los cartageneros y contemple los antecedentes del sistema. Transcaribe es el principal proyecto de movilidad de la Heroica; sin embargo, no está solucionando a cabalidad las necesidades de los cartageneros para transportarse por la poca capacidad de la infraestructura vial de la ciudad, la persistencia de zonas que todavía no cuentan con la cobertura y el uso de modos de transporte informal”, continuó el análisis.

En 2023 la tarifa técnica, es decir, lo que realmente cuesta transportar a cada usuario, es de $4.950, pero solo se les cobra $3.000, por lo que es esencial que se tomen las medidas necesarias en materia de infraestructura y organización para lograr que el SITM sea financieramente sostenible.