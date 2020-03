¿Cuál será el futuro del Corredor Portuario?

Además, se interpusieron al menos cinco recursos legales para no permitir la firma del contrato, estos inicialmente suspendieron todo trámite, no obstante la mayoría de estos procesos ya han fallado a favor de KMA construcciones.

Las consecuencias si no se firma

“Los riesgos que deben valorarse para no entrar a suscribir el contrato pueden ir desde cuestiones disciplinarias, pues dentro del catálogo de prohibiciones exigibles a todo servidor público se encuentra la de omitir resolver los asuntos a su cargo, conforme al Numeral 7 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002. El otro riesgo al que se enfrentaría la administración es el riesgo fiscal o patrimonial, toda vez que no suscribir el contrato adjudicado, producto de un proceso de contratación, puede dar lugar a que el concesionario reclame los gastos y la utilidad esperada en la ejecución del contrato estatal que debió ejecutarse”, indica Figueroa.

“De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, son tres las características del acto de adjudicación: es un acto administrativo de carácter definitivo y de alcance particular, es irrevocable y es obligatorio, tanto para la entidad contratante como para el adjudicatario. En este sentido, debe indicarse que al ser un acto administrativo en firme y obligatorio, deben esgrimirse razones jurídicas de peso para no suscribir el contrato estatal.

Sobre esto, Figueroa aclara que de ser el caso, el Distrito tendría que sustentar razones jurídicas de peso para no suscribir el contrato, esto sin olvidar los riesgos que podrían sobrevenirle al no cumplir con su obligación de firmar el contrato.

La alternativa de KMA

“Desde KMA y CPC (Corredor Portuario de Cartagena) reiteramos nuestro deseo de reunirnos con el señor alcalde, William Dau, con quien estamos seguros podremos encontrar soluciones conjuntas para el desarrollo del proyecto adjudicado. Cartagena tiene por delante una oportunidad única para promover su desarrollo y competitividad y ésta no se debe ver afectada por intereses políticos de personas que no se han tomado el tiempo de estudiar en su totalidad el proyecto”, indicó la firma en su momento a este medio.

No obstante, es de aclarar que hasta el momento KMA, no ha manifestado interés en interponer algún recurso legal y por el contrario han pedido en reiteradas ocasiones reunirse con el alcalde William Dau.

Facultades ¿vigentes o vencidas?

Otro de los temas que ha sido materia de discusión en la adjudicación y firma del proyecto es la validez de las facultades otorgadas al alcalde para proceder, teniendo en cuenta que estas se vencían en diciembre del año pasado, y además ese mismo mes los concejales aprobaron otro proyecto de acuerdo para dejar sin facultades al alcalde para la firma de APP.

Pero tal parece que esta última decisión del Concejo, no aplicaría en esta ocasión, pues sus efectos recaen sobre los procesos venideros y no en este caso, pues ya se había adjudicado para la fecha de aprobación del proyecto de acuerdo.

“Ese es un tema que está en discusión, pues se podría pensar que las facultades otorgadas al alcalde son las inicialmente concedidas durante la actuación previa a la adjudicación de la APP, pero también está la posición de que no las tiene, pues el concejo a través del acuerdo 018 de 23 de diciembre de 2019, expidió una norma en el articulo 106 diciendo que no autorizaba al alcalde para celebrar los contratos de asociación público privada que no requieren, entre otras cosas recursos públicos, acuerdo que debió entrar en vigencia hacia el futuro, apenas fue publicado y que no tiene efectos retroactivos.

En esa medida tiene el alcalde que decidir si firma el contrato o revoca el acto de adjudicación, pues para eso tendría que demostrar que se presenta alguna de las dos situaciones descritas en el Artículo 9º de la Ley 1150 de 2007, o ambas causales simultáneamente, razón por la cual podría afirmarse, en principio, que únicamente en esos casos la entidad estatal que ha hecho la adjudicación no estaría obligada a celebrar el respectivo contrato. Estas causales son cuando el adjudicatario incurre en una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, esto es, posterior a la adjudicación y anterior a la celebración del contrato, y cuando pueda demostrarse que la adjudicación “se obtuvo por medios ilegales”.

Lo anterior hace que la propia administración tenga que decidir si ese acuerdo que dispone no autorizar al alcalde a suscribir contratos de APP se torna como un imposible absoluto y definitivo, o solicita al Concejo la autorización para la suscripción del contrato, por lo que deberán valorarse todas estas consideraciones legales al momento de decidir si se suscribe o no el contrato que la ley obliga a su suscripción, dado que existe un acto administrativo de adjudicación.