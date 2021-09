El pasado jueves 16 de septiembre Cartagena Cómo Vamos publicó el Informe de Calidad de Vida en la ciudad, donde el análisis de la situación de la vivienda es preocupante. En el documento se indica que en los últimos tres años ha aumentado el déficit habitacional, es decir, en 2020, más de 73 mil viviendas no cuentan con las condiciones de habitabilidad y más de 34 mil presentan deficiencias estructurales y de espacio.

Aura, desde el 2018, está esperando el apartamento 102 de la primera etapa. Pero, después de infinidad de trámites, un derecho de petición y de los problemas financieros y psiquiátricos que el inconveniente le ha hecho sufrir junto a su esposo Robert, aún no tiene indicios de cuándo podrá abrir la puerta de lo que se ganó.

Corvivienda y lo que se viene

Los detalles definitivos en relación con el urbanismo del predio que se entregarán a los beneficiarios son: movimiento de tierras y vías, pavimento en concreto rígido, empedrado para protección de taludes, canal de descarga de aguas lluvia hacia el canal Islas de León, bordillos y andenes en concreto, y nomenclatura legal.

Las unidades contarán con red de agua potable, sistema eléctrico, instalación de alcantarillado, gas domiciliario y alumbra público.

“Con este recorrido, fueron aclaradas dudas e inquietudes que presentaron las líderes. Al conocer el estado actual de las unidades habitacionales, expresaron sus agradecimientos, resaltando el compromiso que tiene la entidad con la ciudadanía”, informó Corvivienda.

“Como líder, siempre he estado muy optimista y siempre he creído en la institución, lo que había que tener era paciencia, porque las cosas no son tan fáciles como uno lo ve. Pero ya veo que sí está hecho una realidad y que ya muy pronto, ya lo que faltan son días para ver este sueño hecho realidad”, afirmó Ketty Matute Silgado, líder beneficiaria del proyecto.

El Universal intentó contactarse con Aura Mayorga y su esposo Robert González, pero su línea celular se encuentra suspendida.