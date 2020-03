Crucero Monarch cancela embarque previsto para este sábado en Cartagena

El crucero Monarch no hará su arribo este sábado 14 de marzo en Cartagena. La empresa Pullmantur Cruceros, propietaria del barco, anunció este jueves la cancelación de las salidas de la ruta Antillas y Caribe Sur a bordo de este buque, previstas para los próximos sábados 14 y 21 de marzo desde el puerto de Cartagena de Indias (Colombia).

“A raíz del brote de COVID-19 y los distintos paquetes de medidas aprobados por el Gobierno de Colombia, nos vemos en la obligación de cancelar los embarques previstos para los próximos días 14 y 21 de marzo (sábado) desde Cartagena de Indias”, indicaron en un comunicado. Lea: Monarch, el crucero que debe desembarcar en Cartagena ¿irá a cuarentena?

La llegada de la embarcación que puso a las autoridades a analizar si era sometida o no a zona de cuarentena, se disculpa con los usuarios y expresa que busca minimizar el impacto en las vacaciones de sus clientes.

“Ante esta situación constitutiva de fuerza mayor y por lo tanto totalmente ajena a nuestra voluntad y responsabilidad, y con el objetivo de minimizar el impacto en las vacaciones de nuestros clientes, la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de transferir la reserva para cualquiera de las rutas operadas por Pullmantur Cruceros hasta septiembre de 2021 (según disponibilidad)”, exponen.

¡Para tener en cuenta!

Si la ruta elegida es otra a Antillas y Caribe Sur, se le reembolsará los importes relativos a excursiones previamente contratados y abonados a Pullmantur Cruceros siguiendo los procedimientos habituales.

Además, aquellos clientes que elijan esta opción recibirán un crédito a bordo por la siguiente cuantía:

• Clientes con una reserva en categoría Suite: 250 US$ / cabina. • Clientes con una reserva en categoría Exterior: 150 US$ / cabina. • Clientes con una reserva en categoría Interior: 100 US$ / cabina.