¡Cruce peligroso! Estudiantes de Cartagena se enfrentan día a día a las tractomulas

Una ruta escolar que les permita a sus hijos ir al colegio con garantías y regresar seguros a casa. Eso es lo que piden los padres de familia de la Institución Educativa Salim Bechara, que está en el barrio Ceballos, específicamente los que residen en sectores aledaños a la zona industrial de Mamonal como Albornoz, Arroz Barato, Policarpa, 20 de Julio, Bellavista, Antonio José de Sucre, entre otros.

La petición se la hacen al Distrito para que de manera urgente les adjudique un transporte a los cerca de 600 estudiantes que viven en esos sectores, quienes representan casi la mitad del total de alumnos matriculados en ese plantel.

Según los denunciantes, muchos de esos estudiantes a veces no asisten a clases porque sus padres no tienen recursos económicos para mandarlos en buses o en mototaxis. Y lo peor, según dijeron, es que otros más grandecitos, para no quedar rezagados con los estudios, optan por irse caminando al colegio, exponiéndose al tráfico vehicular de la transitada vía a Mamonal.

"En estos barrios la mayoría de la gente no tiene plata y los niños a veces ni siquiera van a clases porque no hay dinero para el transporte. Lo que muchos hacen es irse a pie y eso es muy peligroso porque todos sabemos que la carretera de Mamonal permanece llena de tractomulas, camiones y toda clase de vehículos que van a altas velocidades. Cuando los sueltan a las 6 de la tarde es peor porque todo queda muy oscuro y así hay más riesgos con esas 'mulas'", señaló la madre de familia Liliana Huerta. "Necesitamos que nos pongan la ruta escolar, esa debería ser una prioridad de la Alcaldía", añadió la mujer.