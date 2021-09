Francisco Hernando Muñoz Atuesta, veedor nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia.

Indicó que los cartageneros también deben instar por la defensa del patrimonio del galeón San José. “Cartagena tiene que ver, así como vio cuando pintaron el fuerte de San Sebastián de Pastelillo, para que se pellizque, pero como el galeón San José está metido bajo el mar y nadie lo ve... Lo que no se ve a nadie le duele, como ocurre con la infidelidad, el que no vio, no se enteró, no le dolió”.

A William Dau le reiteró: “Defiende nuestro patrimonio, no lo delegues. Tenemos que asumirlo nosotros. El alcalde no puede darle a espalda al galeón San José, tiene que tomar posesión, enseñorarse como primera autoridad, mostrarle a Cartagena que somos amos y señores, coadministradores con el Ministerio de Cultura de ese Bien de Interés Cultural, pero jamás delegar, jamás darle la espalda”.