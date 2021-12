Las críticas

A través de Twitter, el ingeniero Alfredo Pineda expresó su posición con respecto a la obra utilizando fotografías de cómo se encuentra el puente ahora mismo. “En la estructura armada se observa que no existe aislamiento entre la estructura metálica y la placa del puente. No se aprecia tratamiento anticorrosivo previo. Se observa que no existe anclaje o conexión entre la estructura metálica y las vigas de concreto. Apoyo simple. Debió usarse soportes de neopreno”, dijo Pineda.

El Universal se puso en contacto con el ingeniero Jorge Rocha, quien expresó que para la realización de esta obra “no hubo socialización real con la comunidad”. “Esto no cumple ninguna norma, está montado sobre los mismos apoyos que se encuentran deteriorados. Montaron unas vigas metálicas encima y el puente va a entrar en vibración por ser metálico, tampoco no utilizaron bandas de neopreno para controlar esos movimientos. Eso entrará en vibración, y en cuanto eso ocurra, habrá que volverlo a inhabilitar”, expresó Rocha.

Por su parte, el ingeniero Hernando Vargas, quien también es residente del barrio Manga, expresó: “Como ya el secretario de Infraestructura habla incluso de apertura del puente, puede pensarse que el contratista ejecutó lo que se le contrató, que cumplió con lo que dicen los planos y las especificaciones técnicas dadas por el ingeniero calculista de la obra, y cumplió con todo lo que dice el contrato. Ahora sigue verificar que las condiciones que obligaron el cierre vehicular sobre el puente han sido superadas y no hay motivos para mantener la restricción”.