Crisis en la Maternidad no da espera, arranca huelga de brazos caídos

“No más dilación, exigimos solución”, cantaron al unísono médicos, camilleros, enfermeras, enfermeras auxiliares, y otros miembros del equipo médico de la clínica Maternidad Rafael Calvo iniciando así la huelga de brazo caídos.

Los trabajadores lanzaron el pasado 27 de marzo un SOS al Gobierno Nacional ante la crisis financiera por la que atraviesa esta importante clínica de la ciudad y a los más de cuatro meses de salarios que les adeudan.

“Tal y como lo anunciamos en el video, desde las 7:00 de la mañana de este martes iniciamos la jornada de brazos caídos todos los trabajadores de la Maternidad Rafael Calvo, incluso los tercerizados, porque no aguantamos más esta situación. Hasta el momento no hemos tenido información de nuestros pagos por parte de la Gobernación ni por parte del Distrito”, sostuvo Carlos Vergara Mojica, auxiliar de enfermería.

La crisis financiera por la que atraviesa la Rafael Calvo no es nueva. Son 215 los trabajadores afectados por compromisos de pagos que nunca se cumplen. Sólo a los trabajadores de planta les adeudan cuatro meses de salario.

“Siempre nos han engañado. La administración anterior del doctor Dumek Turbay nos engañó y estamos observando que está comenzando el año y el nuevo gobernador, Vicente Blel, solo habla de la crisis y lo que giró a la maternidad (250 millones de pesos) sólo alcanzó para pagar la seguridad social de los trabajadores y comprar un poquito de insumos”, dijo Vergara Mojica.

Otros empleados como los médicos ginecólogos les adeudan once meses de salarios.

“Esta mañana nos reunimos con el gerente y nos explicó que no tiene forma de solucionar. No hay recursos. Son cuatro meses sin sueldo. A nosotros los ginecólogos nos deben once meses porque nos deben seis meses del 2018 y el que está corriendo. Estamos tapando huecos, prestando a los pagadiarios, avanzando en las tarjetas de crédito, prestando aquí, prestando allá”, indicó Guillermo Quintana Salcedo, ginecólogo de planta.

Urgencias vitales, prioridad

Los trabajadores dejaron de laborar esta mañana quedándose activa el área de urgencias. El equipo médico está presto para recibir a las mujeres embarazadas que presenten alguna urgencia vital como: preclamsia severa, un trabajo de parto avanzado o haya tenido una cesárea anterior.

“En medio de la crisis, seguimos atendiendo las urgencias vitales. La paciente que venga en una ambulancia porque salió de algún pueblo de Bolívar porque tiene la presión alta, o está casi para trabajo de parto o tiene una cesárea anterior...Yo la recibo, evalúo y le doy entrada a la clínica porque nuestro quirófano está disponible, nuestra sala de partos está disponible”, explicó el médico Quintana.

Las consultas externas si están suspendidas desde hace dos semanas teniendo en cuenta las medidas sanitarias ante la propagación del COVID- 19.

“El personal médico se ha incapacitado y se ha aislado en referencia a la pandemia que estamos viviendo porque muchos de estos colegas son mayores de 50 años, es decir un grupo etario de riesgo para el COVID- 19. Además, para evitar la conglomeración de pacientes acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud”, agregó el galeno.