Crisis educativa en Cartagena: volvieron los estudiantes pero no los vigilantes

“Es la quinta semana”

Pedro Herrera, presidente del Sudeb, lamentó la ausencia del personal de aseo y vigilancia, debido a que hoy se inició la quinta semana de la crisis. Lea: ¡Atención! Maestros reclaman al alcalde Dau en plena rendición de cuentas

“Desde el Sudeb decimos que se mantiene la anormalidad académica porque la crisis no se ha solucionado y el responsable es el alcalde Cartagena. Si ya escogieron a los operadores la semana pasada, se esperaba que esta semana comenzara con el restablecimiento de las clases, pero no fue así, por lo tanto no se ha solucionado la crisis”, expresó Herrera. Lea: “Por no tragarme un sapo, ahora no hay vigilantes en colegios”: Dau

Hoy, la mayoría de instituciones educativas dieron clases hasta las 10 de la mañana en la jornada de la mañana, y hasta las 4 de la tarde en la jornada de la tarde. Este medio consultó a la administración distrital para conocer la fecha exacta en que los colegios de la ciudad contarán con los dos servicios complementarios, sin embargo, hasta el momento no ha habido pronunciamiento.