Crespo en alerta: constantes atracos tienen en jaque a los vecinos

Un vecino, que pidió no revelar su nombre, contó que el pasado 27 de febrero los delincuentes ingresaron a la casa de un reconocido médico, y el pasado domingo 12 de marzo hubo otro en el cual los ladrones partieron el vidrio de una ventana e ingresaron a la sala y a las habitaciones para robar computadores y otros elementos de valor. Lea: Un CAI, ese es el llamado desesperado que hacen en este barrio de Cartagena

“Tenemos inseguridad en varios sectores, cerca del estadio de sóftbol, cerca del Malecón, ya se han están metiendo a las viviendas y no vemos medidas de las autoridades para combatir este flagelo. El CAI que nos protege es el del parque del Cangrejo pero su cuadrante también debe velar por la seguridad de El Cabrero y Marbella y por eso no dan abasto. Le hacemos un llamado a la Mecar para que disponga de un mejor dispositivo de seguridad en Crespo porque los delincuentes se están metiendo no solo con los residentes sino con los turistas”, finalizó Luis Antonio González.