Pese a que ya atravesamos tres olas brutales de COVID-19, el presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, Rubén Sabogal dijo a El Universal que no se descartaba una cuarta ola, aunque ya pasaron tres meses desde la tercera. De hecho todavía los entes de salud y el gobierno la están esperando.

Seamos honestos, el COVID ya no nos aterra, ahora nos genera fastidio. Desde la llegada del COVID-19 a Cartagena en marzo del 2020, la vida tal como la conocíamos cambió. Sin embargo, luego de que la enfermedad nos obligara a estar en confinamiento, a ver a un ser querido sufrir por la enfermedad o incluso a llorar amargamente por un fallecimiento; el temor al coronavirus ya no es lo que era, ahora se ha convertido en fastidio, en ira y en impotencia.

El 20 de diciembre el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó la presencia de tres casos de la variante ómicron del coronavirus en Colombia. Esta variante, originaria de Sudáfrica fue reportada el 24 de noviembre y dos días después la OMS la catalogó como variante preocupante debido a su facilidad de contagio y a que todavía se necesita más información para poder determinar sus alcances. Ante la aparición de las variantes del coronavirus, la invitación de la OMS siempre ha sido y seguirá siendo la de vacunarse.

Cartagena, fue una de las primeras ciudades en las que se reportó la variante, con dos casos de colombianos, una mujer y un hombre, que llegaron a la ciudad vía aérea proveniente de Estados Unidos. Los ciudadanos de 26 y 34 años respectivamente ya estaban vacunados con esquema completo y como medida preventiva el hostal donde se hospedaban fue declarado en cuarentena.

¿Qué esperar en Cartagena este 2022?

Con la llegada de la nueva variante, Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informó que es muy probable un repunte significativo de casos en Cartagena en las próximas dos semanas.

Ante esto y la posibilidad de un rebrote, Álvaro Monterrosa Castro, presidente de la Academia de Medicina de Cartagena, explicó que “no hay tratamiento curativo para los virus, sino que estos se atenúan”.

“Se reduce la transmisión, se reduce su potencialidad de producir enfermedades graves, pero no hay tratamiento curativo para ninguno. Vamos a seguir teniendo mortalidad y lo más seguro es que a medida que el tiempo va pasando sea menor, pero no creemos falsas expectativas en la comunidad de que mañana nos vamos a despertar y todo se habrá acabado. Las pandemias no se acaban de esa manera”, manifestó.

La OMS y las Naciones Unidas (ONU), lanzaron la meta de vacunar al 70% de la población de todos los países para mediados del 2022. En Cartagena a corte del 17 de diciembre se reportó que 8 de cada 10 residentes en la ciudad tiene al menos una dosis de la vacuna, se dijo que si un total de 198.002 personas deciden ponerse la vacuna antes de que finalice el 2021, la ciudad alcanzaría el 100% en la cobertura de aplicación de primeras o únicas dosis antes del 2022, demostrando lo cerca que estamos de una de las metas de cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación.

Con un 81% en el porcentaje de aplicación de primeras o únicas dosis, Cartagena se ubicó en el quinto lugar y se mantiene entre las entidades territoriales con mejor porcentaje de aplicación del país, según el más reciente ranking compartido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Así las cosas, la ciudad está solo a un 9% de cumplir con la meta del 90% en el porcentaje de aplicación de primeras o únicas dosis antes de finalizar el 2021.

En cuanto a esquemas completos, Cartagena alcanza un 55.6% de la población completamente protegida.