Esas medidas, especialmente la prohibición de los picó y y demás aparatos que generen ruido que incomode a los vecinos, esto es el pan de cada día y los del cuadrante se les llama, no responden y cuando llegan a responder siempre lo mismo: estamos atendiendo un caso en cuanto terminemos llegamos, y nunca llegan”; “esas medidas o nada, es lo mismo”; “el alcalde debió tomar medidas más rigurosas antes de la Semana Santa y mantenerlas hasta final de mes, pero no hizo nada y ahora decretan esto que es casi nada”; “Cartagena como siempre decretando medidas a medio camino, las demás ciudades están contagiadas y aquí las UCI casi llenas y todo el mundo en la calle como si nada”.

¿Qué piensan?

Recordemos que en Cartagena hay toque de queda de domingo a jueves desde las 10 p.m., hasta las 5 a.m., de cada día, mientras que de viernes a sábado será desde la medianoche (12 a.m.) hasta las 5 a.m. de cada día.

Para algunos, en este horario, la movilidad en la ciudad es prácticamente nula, por lo que consideran que “fue una medida muy floja”.

Sabogal señala que “deberían regresar medidas como el pico y cédula o modificar estos horarios del toque de queda, pues el comportamiento del virus en cada ola es diferente y constantemente los médicos estamos analizando más variantes. Ahora con la Semana Santa, sabemos que más adelante aumentarán los casos, por eso es importante que la comunidad continúe con los cuidados”.

Para el médico, “la lucha contra la pandemia debe ser frontal y progresiva. Una de estrategias que debe regresar es la atención extramural. Hay que ir directamente a la población y hacer los tamizajes de pruebas de diagnóstico, identificar los casos, poner en marcha el plan de aislamiento y brindar apoyo económico a la población menos favorecida que resulte afectada con casos de COVID-19”.