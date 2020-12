El doctor Sabogal señala que en la ciudad desde octubre se ha venido presentando un “relajamiento” en la ciudadanía, que ya no mantiene el autocuidado, el distanciamiento, ni el uso adecuado del tapabocas, lo que hace que el virus siga propagándose y aumentando los contagios.

Un 2021 ¿complicado?

La Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar indica que de seguir este comportamiento y de no poner medidas más efectivas, se espera para el próximo año un “severo recrudecimiento de esta segunda ola en la ciudad”.

“Si analizamos la cantidad de fallecidos en esta quincena de diciembre, el porcentaje es alto con relación al inicio de la pandemia en marzo. Es decir, la explosión de casos la vamos a recibir en enero de 2021. Todo esto si no se detiene con medidas efectivas, quizá más drásticas; dependiendo también del comportamiento epidemiológico y clínico de este virus, esperaríamos para el 2021 un severo recrudecimiento de esta segunda ola en la ciudad”, dijo el doctor Sabogal.

El presidente de la Mesa por la Salud además señala que son respetuosos con las medidas que toma la administración de William Dau, pero consideran que las dispuestas en este nuevo decreto que rige hasta el 16 de enero son “paños de agua tibia” ante la crisis que se vive en clínicas y hospitales por la pandemia.

Esto, debido a que en la ciudad hay una ocupación alta en las camas hospitalarias tanto de COVID como las no COVID. Según dieron a conocer, las de adultos están en un 80%, UCI intermedio en 51% y UCI adultos en 70%.

“La mayoría están siendo ocupadas por pacientes con otras patologías, de seguir en aumento los contagios no habría cama para estos pacientes que así lo requieran”, explicó añadiendo que “el cuerpo médico y sanitario a través de la Mesa de la Salud está viendo estas cifras, comprende estos valores, pero paradójicamente otras instancias no están evaluando este momento significativo. Y si esto es así vamos a caer en una situación catastrófica. Ya hemos solicitado muy respetuosamente un endurecimiento de medidas ahora para que mañana no tengamos que llorar como están en estos momentos Europa y Estados Unidos”.

La Mesa por la Salud aclara que no se opone a las estrategias de reactivación económica y turística dispuestas por la Alcaldía, pero sí requieren que se mantengan las medidas de protección individual.