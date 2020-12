El proceso

“Nos dan copia de estos documentos, con información del lote de la vacuna y la información de las recomendaciones”, aseveró.

Al preguntarle que si le duele el brazo o le dio alguna reacción alérgica, ella manifiesta que no.

“A mí me molesta un poco el brazo, igual que cada año cuando me pongo la vacuna de influenza, pero en general no me ha pasado más nada. Ahora debo esperar los 21 días para ponerme la otra dosis”, afirmó agregando que “me tomé las fotos mientras me vacunaban y las subí a mis redes, para demostrarle a la comunidad que confiamos en la rigurosidad del método científico, en los investigadores y en el proceso de producción de esta vacuna y además, para demostrar que la vacunación es segura y es nuestra puerta de salida de esta trágica época en la que estamos”.

Sobre los síntomas que puede llegar a tener una persona que es vacunada dijo que “son mínimos y similares a otras vacunas, como lo es dolor en el área, inflamación y/o fiebre”.