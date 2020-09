Esto encontramos

Carlos Álvarez, experto epidemiólogo del Gobierno nacional, señaló que “el coronavirus se transmite con facilidad cuando hay cercanía entre las personas o contacto con objetos contaminados. Por eso, actividades en las que no existen distancias físicas, el no uso del tapaboca ni el lavado de manos, facilitan el contagio. Así que lo mejor es utilizar el tapaboca adecuadamente y en todo momento manejar las distancias”.

“Venga, a la orden”, “no se quede sin su fruta”, “venga tenemos promoción de 2x1 en pantalonetas”, eran algunas de las frases que los vendedores gritaban teniendo el tapaboca en el cuello o solo sujeto en una de sus orejas, lo que hace que su salivación caiga no solo en sus productos, sino también a todas aquellas personas que están cerca, haciendo a esta otra persona vulnerable de contraer el virus en caso de que tampoco use correctamente el tapaboca. Cosa que, según vimos, es lo más usual.

Las excusas

Durante el recorrido, que finalizó en el Centro de la ciudad, decidimos preguntarles a algunas de estas personas por qué no usaban el tapaboca como debe ser, y entre las respuestas más usuales que nos dieron están: “Estoy con Dios y él me protege”, “me da calor y me fastidia tener eso ahí sudado en la cara”, “me asfixia cuando camino mucho con él, por eso me lo quito y me lo pongo por ratos”; “me lo quito cuando veo que estoy en un lugar un poco seguro”, “pero si lo tengo bien puesto (solo le cubre la boca)”.

En los barrios la respuesta que más dieron fue “solo voy aquí a la tienda, por eso no me lo puse” y “por aquí ninguno de los vecinos está enfermo, por eso salgo así a la esquina”.

Ante estas respuestas les preguntamos si han tenido algún familiar o conocido enfermo de coronavirus o que haya fallecido por este virus, y de las 30 personas escogidas al azar, solo 3 dijeron que sí, mientras que las otras 27 aseguraron que “escuchaba los casos, pero ajá como dicen que ya el virus se fue, por eso nos dejaron salir a todos”.

Contrario a lo que muchos piensan, el COVID-19 aún no se ha ido, sigue aquí, solo que en una baja frecuencia. Por eso es importante cuidarse en el distanciamiento, uso de tapaboca y lavado de manos, para evitar que Cartagena vuelva a un rebrote y llegue a su punto máximo de ocupación de camas hospitalarias, así como ocurrió entre mayo y junio.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que “hacemos un llamado a evitar las aglomeraciones, el virus no se ha ido y necesitamos mantener el distanciamiento físico para evitar que aumenten los contagios y se presenten rebrotes”.

Ayer, Cartagena reportó 9 casos nuevos, aumentando así a 22.649 casos en la ciudad, de los cuales 994 están activos.