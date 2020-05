COVID-19: Dau aumentará control en barrios que no acatan medidas

“Esta información era necesario darla porque la ciudadanía merece saber la verdad, la información pública no puede estar guardada, es para compartirla con la ciudadanía para que todo el mundo sepa dónde estamos”, dijo.

Cartagena, con las

más alta letalidad

El mandatario hizo énfasis en que la letalidad en la ciudad está en 6.3%, superior a la media nacional que es de 4%; y que la recuperación se sitúo en un 18% .“O sea en la letalidad estamos por encima de la media nacional pero, hemos venido bajando, porque estábamos en el 10%, y a medida que hacemos más pruebas hemos venido bajando”, expresó.

Dijo que la letalidad tiene que ver con la propagación, ya que el virus no es nativo sino que fue importado. “En este momento todo es contagio local; nosotros tenemos más casos importados, porque el Gobierno nacional dejó abierto el aeropuerto El Dorado que era un colador, y todos los casos llegaron a Cartagena; por eso las ciudades que no son turísticas no tuvieron 17 casos importados como sí los tuvo la ciudad de Cartagena por ser turística”, advirtió.