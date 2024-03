Corvivienda proyecta entrega de 5 mil subsidios y 20 mil mejoramientos de viviendas

La gerente de Corvivienda dejó claro que los procesos para acceder a los distintos programas de la entidad son transparentes, sin intermediarios, ni palancas.

“Quiero que la ciudadanía esté tranquila. No hay necesidad de que alguien te haga la palanca, no necesitas tener un amigo ni conocerme a mí para acceder a un subsidio o mejoramiento de vivienda. No hay tramitadores y ninguna postulación cuesta ni 100 pesos. La persona interesada solo debe presentarse cuando abramos las convocatorias. Ya quienes salgan beneficiados o no depende de una revisión documental que haga la entidad”, aclaró.

La funcionaria invitó a los cartageneros a utilizar los canales de comunicación de Corvivienda como la página web corvivienda.gov.co, el correo atencionalusuario@corvivienda.gov.co, y las redes sociales oficiales, donde podrán solicitar y encontrar información sobre los diferentes programas y subsidios.