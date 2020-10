Cuando decretaron el nuevo aislamiento, yo sabía que debía seguir con los cuidados, pero cuando uno ve que ya no hay tantos contagios o que está con amigos y familiares cree que no es necesario estar con el tapaboca todo el tiempo y ese fue mi pecado”. Eso lo primero que cuenta Rosa, quien prefiere no revelar su nombre completo.

Ella, una mujer de 35 años, trabajadora y madre, indica que se contagió de coronavirus en los últimos días del mes de septiembre, pero solo una semana después aparecieron los síntomas.

“Decidí ir a casa de una amiga a felicitarla por su cumpleaños, allá estaban solo sus familiares cercanos y unos amigos en común. De ingenua pensé que no me pasaría nada si me quitaba el tapaboca, pues ningún otro lo tenía, y ahí me contagié”, dice.

Así, en cuestión de segundos, es como el coronavirus se transmite de persona a persona, a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Por eso se prohiben las aglomeraciones y se deben mantener los cuidados básicos que desde el mes de marzo el Ministerio de Salud ha estado indicando, para evitar un aceleramiento del virus.

Rosa y tres personas más que estaban en esa fiesta familiar salieron positivos para COVID-19 y uno de ellos es asintomático, lo que quiere decir que no presenta ningún síntoma, pero que si no mantiene los cuidados puede transmitir el virus.

En este nuevo aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, que empezó el 1 de septiembre, la clave está en cuidarnos para cuidar de los nuestros, y contrario a lo que muchos creen, el COVID-19 no se ha ido y cada día sigue tomando más fuerza. Ayer, en Cartagena se conocieron 50 casos nuevos, para un total de 24.291, de los cuales 945 están activos.

A continuación algunas recomendaciones para mantener el autocuidado y evitar un rebrote, que según el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), de seguir así el comportamiento de las personas, podría darse a finales de este mes.

“Los análisis epidemiológicos y antecedentes inmediatos de la pandemia en la ciudad nos permiten inferir que se nos puede presentar un nuevo pico, o rebrote, durante la última semana de octubre y la primera de noviembre”, dijo Johana Bueno, directora del Dadis.