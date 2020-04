Coronavirus en Cartagena, ¿cómo trabajan las EPS?

¿Funciona este protocolo?

Marta Acevedo comenzó a sentir un fuerte dolor en pecho. Ella es operada del corazón y tiene un marcapasos, por lo que debe ser monitoreada para verificar que todo esté en orden. Después de sentir ese dolor, pensó en ir de urgencia, pero sus hijos le recordaron que no salir, pues ella es propensa a contraer coronavirus, no solo por su diagnóstico médico, sino también por su edad, 70 años.

“Al ver que no podía salir, eso me angustiaba más y el dolor se hacía más fuerte, fue ahí que decidí llamar a la EPS y después de comentar lo que tenía, me dijeron que me tranquilizara, que el médico me llamaría y así fue”, contó.

La atención fue a través de la línea telefónica autorizada por su EPS durante esta pandemia, según narró Marta, la atención se sentía presencial.

“Me preguntó todo lo que me sentía, fue como si me estuviera revisando de manera presencial, gracias a Dios ya estoy mejor”, finalizó la mujer.

La Nueva EPS y Medimás EPS, son dos de las entidades prestadoras de salud en la ciudad que están realizando este tipo de teleconsultas con sus afiliados. Nueva EPS indicó que a la fecha han realizado 5.685 teleconsultas, gracias a su IPS Bienestar, quienes han estado al tanto de la atención que requieren los pacientes, por su parte Medimás indicó que en la Costa (Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira) han realizado cerca de 18 mil 600 llamadas para dar orientación clínica telefónica a los usuarios que se encuentran, por protección, aislados en sus casas.

Alex Fernando Martínez, presidente de Medimás EPS, aseguró que “las IPS de atención primaria han sido nuestras aliadas en los esfuerzos que hemos venido desplegando en el territorio nacional para hacer frente a la emergencia del coronavirus, es por eso que las atenciones que brindamos a los pacientes a través de la telesalud, promoviendo el cuidado en casa y disminuyendo la exposición de los afiliados, muestran el avance que hemos consolidado como sector haciendo uso de la tecnología en este momento cuando más la necesitamos”.

Para garantizar la atención integral de los 211.922 afiliados que Nueva EPS tiene en el departamento, decidieron implementar esta estrategia con la cual, según comentó Ángela María Espitia Romero, gerente de la Zonal Bolívar, han ido aprendiendo en el camino, siempre buscando el beneficio de los usuarios, en medio de las medidas de aislamiento social obligatorio.