¡Muchas gracias!

“Hemos recibido muchas ayudas, una parte nos han traído alimentos, una parte de dinero, televisor, abanico, una sanduchera, dos sillas (...)”, menciona e indica que, incluso, algunas entidades estatales los han visitado con miras a ayudarlos. “Aquí vinieron funcionarios de Corvivienda, nos van a ayudar, dijeron que éramos una familia que necesita una vivienda, que iban a hacer todo lo posible por darnos esa vivienda lo más pronto; es lo que yo más anhelo: la casa. También nos visitó la gestora social y se comprometió en ayudarnos”, añadió desde la sala de su vivienda. Y no solo eso, algunas fundaciones y entidades no gubernamentales han visitado la casa de los Blancos para darles ayudas. “Le doy gracias a Dios por ese corazón que tienen los agentes de la policía Caraballo y Arévalo, quienes han puesto un granito de arena para ayudar. Y a gracias a ustedes también, que han estado pendientes de nosotros, muchas gracias”, detalló. “Una muchacha me llamó también y se interesó en ayudar a ponerme una venta de minutos. Me puso una venta de minutos y estoy muy agradecida por eso”, añadió.