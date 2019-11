“Coomeva sigue sin entregar el medicamento”

Ya son 23 días los que Lía Sofía Monterrosa García, de 4 años, lleva de atraso en sus quimioterapias para combatir la leucemia que tiene. El atraso se debe a que, según indicó su madre María Angélica García, Coomeva EPS no envía el medicamento.

“Mi hija necesita que le realicen este nuevo ciclo de quimioterapias para que la enfermedad no siga avanzando y ella no se ponga peor”, señaló la madre de la menor.

A Lía le descubrieron la enfermedad en enero de este año y el medicamento que le aplican en las quimios debe ser enviado por Coomeva, puesto que el que hay de forma permanente en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño) le dio alergia desde el primer momento. “A ella la tenemos hospitalizada en la Casa del Niño desde el pasado 31 de octubre, pues, según, ese día iba a llegar el medicamento, pero no fue así. Llegó el jueves 7 de noviembre, pero como no tenía la temperatura adecuada para aplicárselo, tuvieron que devolverlo y hasta hoy no lo han enviado. Están jugando con la salud de mi hija”, señaló María Angélica.