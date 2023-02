Convocan plantón por incrementos del impuesto predial en Cartagena

Continúan las inconformidades en Cartagena por los incrementos del impuesto predial, resultantes de los nuevos avalúos catastrales realizados en la ciudad por Go Catastral. Lea aquí: ¿Le subió el predial? Sepa en qué casos pedir revisión del avalúo de su predio

“De allí nos vamos a dirigir a la Plaza de La Aduana para mostrarle a la administración distrital nuestro descontento por el aumento desmedido del impuesto predial. Invitamos a todos los cartageneros a unirse a esta causa en beneficio de toda la ciudadanía”, sostuvo Andrés Rico, presidente de la JAC de Bocagrande.

Además de esto, los líderes comunales solicitaron al operador catastral, Go Catastral, la revisión del proceso de actualización de manera general en toda Cartagena. Esto teniendo en cuenta que el mismo alcalde William Dau admitió errores en el proceso.

“Sabemos que la actualización de Go Catastral no salió perfecta. Hay un periodo de transición, pero es normal que suceda cuando se actualiza el catastro. Hay predios que han cambiado mucho desde la última actualización”, manifestó el mandatario local el pasado 29 de enero. Lea aquí: “Si pagas de más, esa plata no se pierde”: Dau sobre el impuesto predial

Andrés Rico afirmó además que pidieron a la Secretaría de Hacienda suspender el cobro del impuesto predial unificado hasta tanto las dudas del proceso no sean resueltas por parte de Go Catastral y ampliar la fecha límite de pago hasta el 30 de junio con el descuento del 20%.