Según el investigador y docente universitario Fredy Goyeneche, director del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), es importante que el Distrito analice el contexto social para tomar decisiones de gobierno. Lea: Faltan 5 pa’ los 100

“Lo que se nos vino encima (aumento de sicariatos) fue precisamente lo que se tenía que haber vaticinado (por el aumento de capturas por microtráfico). Había que tener políticas para prevenir, no para curar. Esas decisiones no se tomaron y es que no es posible leer el contexto social porque están trayendo funcionarios de afuera, que no conocen la ciudad. No hay un manejo, no hay una pericia, no hay una experticia en términos de interpretación de la ciudad. Lo que estamos viviendo ahora es que la administración se muestra prácticamente sorprendida de lo que está sucediendo”, expuso.