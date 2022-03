Desconcertados están varios vecinos de la urbanización Las Delicias debido a la construcción de una viga en una esquina de la carrera 65, en la que al parecer se instalará a varios metros de altura un aviso luminoso o valla publicitaria.

La excavación para los cimientos de la viga se inició este jueves 23 de marzo y, según los denunciantes, los representantes del reconocido establecimiento comercial que allí funciona no hicieron una socialización previa con ellos.

Juan Martínez Guardo, residente de esta urbanización contigua a La Castellana, aseguró que: “ahí funciona un centro comercial y empresarial desde hace unos cinco años, pero lo hicieron sin pedirle permiso a la comunidad, sin preguntarnos si estábamos de acuerdo o no, sin decirnos qué clase de afectaciones o beneficios tendríamos. Ahora hicieron un hueco en la esquina, muy pegado al andén peatonal, para levantar una viga que soporte una pantalla gigante. Con esto lo que harán es quitarnos visibilidad, no entendemos cómo pretenden ubicarla en una calle residencial y tan reducida como esta, eso se debe ubicar en espacios amplios como los estadios, no aquí. Además, la luz que irradiará será tormentosa para nosotros en las noches”.

