Controversia por el anuncio de extraer el Galeón San José antes de 2026

A través de un comunicado a la opinión pública, Francisco Hernando Muñoz Atuesta, presidente de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, relató que el pasado 3 de noviembre de 2023, el periodista de Bloomberg, Jim Wyss, publicó un artículo

titulado ‘Colombia acelera plan para recuperar hasta $20 mil millones en tesoro hundido’. Lea: Gobierno acelera plan para recuperar la fortuna que hay en el Galeón San José

De acuerdo con Muñoz, el artículo cita al Ministro de Cultura, Juan David Correa, diciendo que “Petro quiere sacar a la superficie el barco de 62 cañones y tres mástiles antes de que termine su mandato en 2026 y ha solicitado que se forme una asociación público-privada para llevarlo a cabo”. También le puede interesar: Mincultura verificó estado del sobre de coordenadas del Galeón San José

“¿Cómo es posible que Petro pretenda contratar y recuperar el Galeón Señor San José antes de que termine su mandato? La extracción del Galeón Señor San José no es un asunto que se pueda manejar de manera ‘acelerada’. Ni su contratación ni, mucho menos, su ejecución puede llevarse a cabo con prisas. Hemos visto cómo el expresidente Santos no logró firmar el contrato en 3 años, y no veo cómo Petro pueda contratar y extraerlo en poco más de dos años”, indicó.