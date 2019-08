Controles a la parahotelería y protección del turismo sexual a niños

El Distrito puso la lupa a todos los prestadores de servicios de alojamiento para que cumplan con las normas establecidas del sector hotelero. La jornada empezó en la zona de gentrificación de Getsemaní, con operativos de control a la prestación de servicios de la denominada parahotelería.

El secretario del Interior del Distrito, José Carlos Puello Rubio, quien lidera los operativos para frenar la parahotelería dijo que con la jornada se busca “que quienes ofrecen estos servicios, cumplan con toda la normatividad y lo hagan de la mejor manera posible”.

“Las acciones de control tienen el visto bueno del alcalde Pedrito Pereira Caballero, y las estamos adelantando con personal de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, de la Policía Nacional, de Bomberos y de Gestión del Riesgo”, dijo Puello.

Se considera parahotelería al ofrecimiento de apartamentos o habitaciones a turistas, que aunque a precios más económicos, en la mayoría de los casos no cumplen los requisitos de ley, no poseen Registro Nacional de Turismo, o Cámara de Comercio; y en otros no pagan ningún tipo de impuesto por el negocio de arrendamiento turístico. Es decir es la competencia desleal de la hotelería legal.

El fenómeno se ha extendido en barrios como Getsemaní, pero también en Manga, Bocagrande, El Laguito o Castillogrande.

Hostales cumplen

El funcionario dijo que ya se intervinieron cinco hostales en Getsemaní, los cuales cumplieron con la documentación establecida para el normal funcionamiento de dichos establecimientos.

Los sitios visitados fueron: Hostal Casa Tere, Hostal Real, Hostal Casa Eugenia, Casa Gimani y Hotel Palma Bahía.

Protección a menores

En el marco del operativo se realiza la campaña #Ojosentodaspartes, “con tu mirada proteges a niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial”, cuyo objetivo es el de seguir en la lucha para erradicar este flagelo en la ciudad y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Puello Rubio sostuvo que teniendo en cuenta que en los meses de noviembre y diciembre habrá gran movimiento de turistas, nacionales y extranjeros, estás acciones se mantendrán con el fin de ofrecer muy buenos servicios a los visitantes.