Contrataciones del ICBF “no pueden ser perpetuas”: veedor

Trabajadores de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad se reunieron ayer en la mañana en los bajos del edificio donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) en el Centro, pidiendo una respuesta clara sobre su situación, toda vez que ya han contratado a varios operadores y a ellos aún no les han adjudicado ningún contrato, por lo que con pancartas, arengas y con presencia del presidentes de Sintraeducar, Efrén Villalobos, piden que les definan su situación lo más rápido posible.

“Soy docente desde hace 13 años, he estado con varios operadores y ahora con el que estoy no nos contrataron y no sabemos qué pasará con nuestros empleos, pues no nos han dicho nada y no podemos seguir así”, dijo Margarita Polo, de la Corporación Los Ángeles.

Mientras estos trabajadores de los CDI pedían que el director regional del ICBF hablara con ellos, en las instalaciones de El Universal estaba Henry Keep, de la veeduría ciudadana Interveen, que se encarga de hacer un control social a las contrataciones que el ICBF realiza, de acuerdo a la Ley 850 de 2003.

Keep explicó que existe una norma, la Ley 80 de 1993, para contratar y es la que el instituto, desde dirección general, ha tenido en cuenta para este nuevo proceso de contratación.

“Los operadores que se han quejado de la contratación del ICBF, veo que tienen una desinformación con respecto al tema, porque ellos están omitiendo lo principal que es no tener en cuenta la libre concurrencia, pluralidad de oferentes, lo que quiere decir que un contratista del ICBF, como muchos que se encuentran perpetuados desde hace muchos años contratados con el ICBF, no dan espacio a otros contratistas y eso es una gran preocupación”, explicó el veedor, quien añadió que “esta contratación es directa, por decirlo así, desde el banco nacional de oferentes. La Ley 80 de 1993 habla de los principios de contratación, los cuales son de concurrencia, pluralidad e igualdad de oferentes”.