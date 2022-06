Son 46.000 estudiantes de colegios públicos de Cartagena los que continuarán sin recibir el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Desde el 25 de abril el contrato con los operadores de este servicio finalizó y hasta la fecha no ha sido posible volver a adjudicarlo.

Este miércoles, 1 de junio, por tercera vez consecutiva, la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) declaró desierto el proceso para elegir al contratista que entregará nuevamente los alimentos en la ciudad.

(Lea aquí: Niños y adultos mayores, dos generación que sufren hambre por falta de contrato)

Sobre las razones por las cuales se tomó esta determinación, la Secretaría de Educación Distrital explicó que el único interesado no cumplía con los requisitos habilitantes.

La primera convocatoria para seleccionar al operador del PAE en Cartagena se declaró desierta el 29 de abril, debido a que el único interesado no corrigió las observaciones de orden técnico, jurídico y financiero realizadas por la BMC. Mientras que la segunda se declaró desierta el 12 de mayo, puesto que el único interesado (Comfinagro) desistió de participar en la rueda de negocios.

Requieren medidas urgentes

Frente a esta situación, precisamente hoy la Secretaría de Educación, la Contraloría General de la República, la Bolsa Mercantil, la Sociedad Comisionista de Bolsa que representa al Distrito, la Personería Distrital, el Ministerio de Educación Nacional y su Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), realizaron una mesa de trabajo en la que analizaron la reactivación del PAE en la ciudad.

Tras el encuentro, Juan Carlos Martínez Martín, director de la UApA, sostuvo que Cartagena es una de las tres entidades territoriales del país que no ha logrado continuar con el servicio después de arrancar el año con prórroga del contrato de la vigencia pasada.

(Lea aquí: Por segunda vez, declaran desierto proceso para contratar PAE en Cartagena)

“La no continuidad del programa genera una afectación importante en los niños, por lo que entre todos estamos buscando la forma de hacer que esto se solucione, no solo estudiando las razones de por qué este servicio no funciona, sino garantizando que esto no vuelva a pasar”, manifestó Martínez.