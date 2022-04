Pasan los días y un nuevo capítulo sale a flote, pues esta semana habían acusado a Gerardo Rodríguez, candidato a rector; William Cantillo, presidente de ASPU y miembro de la Caja de Previsión Social; y al diputado Liberal, José Félix García, de haberse reunido el pasado 28 de marzo (antes de la denuncia de La W) y planear “entorpecer” la elección a rector y que ese día habría salido la idea de divulgar los audios, si el rector supuestamente no saldaba una deuda de $40 millones que tenía como objeto pagar un embargo por consumo de licor y juego de ruleta en un casino de Bocagrande, señalamientos que fueron desmentidos por los implicados.

La polémica impulsó a Édgar Parra Chacón, rector actual de la institución y quien también está en el ojo del huracán, a emitir un comunicado solicitando una investigación frente al caso. “Denunciaré ante la Fiscalía General para que se investiguen penalmente los hechos referidos. Así mismo, he remitido por competencia a la oficina asesora de Control Disciplinario de la institución para que se indague si existe participación de algún servidor público de la universidad”, dijo. (También le puede interesar: Piden detener elecciones en Unicartagena)

El próximo 28 de abril es la hora cero para que los estudiantes y personal administrativo de la Universidad de Cartagena elijan al nuevo rector, a representantes de consejos directivos y de docentes. Sin embargo, desde hace un par de semanas el ambiente de las elecciones ha estado turbio por los audios que reveló La W Radio, que evidenciarían supuestos direccionamientos y manipulación de contratos que involucran a Venancio Porras, exdirector de proyectos, un docente y a William Malkún, candidato a rector. Este último le dijo a Caracol Radio que los audios no son actuales, sino de 2016. (Lea: Diputado pide suspender terna de rector de la Universidad de Cartagena)

“Yo llegué porque el presidente de la ASPU me invitó a reforzar la propuesta de formalizar a los profesores de cátedra y poder sacar adelante la Caja de Previsión, que la tienen totalmente arruinada. Cuando yo llegué al sitio no tenía ni idea que había un diputado allí y la persona con la que iba a reunirme estaba en la parte externa (...) El diputado me conoce porque yo fui secretario de Hacienda de Bolívar cuando él era presidente de la Asamblea”, aseguró Gerardo Rodríguez, candidato a rector. (Consulte además: Rector de la UdeC responde a polémica por presunta corrupción dentro de la universidad)

En el debate de la Asamblea de Bolívar que se realizó el 19 de abril, el diputado García señaló: “La universidad trae todo el recorrido de este siglo en manos de presuntos delincuentes”. También rechazó las acusaciones que decían que se había reunido con el presidente de ASPU y con Gerardo Rodríguez -candidato a rector- para entorpecer las elecciones a rector. “Aquí no hay ninguna elección, sino una imposición”, aseguró.