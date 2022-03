La Contraloría General de la República (CGR) realizó visitas de inspección a diferentes instituciones educativas del país para conocer el estado de las raciones alimentarias que se entregan a los estudiantes en el Plan de Alimentación Escolar (PAE). En el caso de Cartagena la entidad evidenció que en algunos planteles no están llegando los alimentos desde la semana pasada y los niños estarían regresando a sus hogares sin comer. (Lea: ¿Qué pasará con el contrato del PAE en Cartagena?)

“Ahora mismo nos encontramos con la problemática del PAE porque desde el martes no está llegando alimentos a los niños y hay muchos estudiantes que cuando llegan a sus casas no tienen qué comer, no tienen agua. Creemos que ese pan y ese poquito de leche les sirve. Agradezco que hagan algo por ellos para que los derechos de los niños no se sigan violando”, dijo Jacqueline Árias, madre de familia de la I.E Liceo de Bolívar. (También le puede interesar: Distrito evalúa suspender el contrato con operadores del PAE)

Una madre de familia de la I.E Liceo de Bolívar pidió que su hijo sea incluido dentro de los beneficiarios del programa. “Desde noviembre que le dieron la última merienda no lo han hecho más y este año ni un solo día. Fui a coordinación y me dijeron que el niño no la podía recibir porque no tenía ninguna discapacidad. Me parece injusto porque muchos de sus compañeros lo reciben y están en buen estado de salud”, indicó.