Continúan protestas por salida de busetas Campestre - Nelson Mandela

Los usuarios de las busetas Campestre - Nelson Mandela se niegan a que esta ruta salga de circulación sin antes tener una opción de transporte que no afecte sus horarios ni su economía.

Por eso, en la mañana de este lunes nuevamente volvieron a protestar bloqueando la vía principal de este barrio, a la altura de ‘La Batea’, siendo esta la tercera manifestación en los últimos días.

Lea aquí: Nueva protesta por salida de busetas Campestre - Nelson Mandela

Pese a que se había acordado que las busetas no saldrían de circulación hasta que haya claridad de cómo el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) puede responder a sus peticiones, ayer se conoció que - al parecer - desde la Secretaría del Interior no se envió el oficio que frenaba la chatarrización.

“No ha pasado nada en particular, según nos informan, el alcalde no puede hacer nada porque tienen que cumplir la ley, y nosotros como comunidad necesitamos una solución, y hasta que no la den, seguiremos en pie de lucha”, afirmó Gladis Montes, habitante del sector.

Según contó, hoy tienen una reunión a las 4 de la tarde en la Alcaldía pero temen que la respuesta sea negativa.