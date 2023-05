Continúa incertidumbre por posible reactivación del cobro en peaje de Turbaco

Las mesas técnicas entre las comunidades, el Comité Antipeajes y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) continúan su curso, con el fin de encontrar una solución definitiva al tema del peaje de Turbaco. La última mesa de trabajo se hizo el 11 de mayo y dejó más incertidumbres que certezas, según lo expresado por miembros del Comité No Más Peajes.

Ángel Barreto, vocero de dicho comité, le dijo a El Universal que la ANI presuntamente ha incumplido con la información solicitada en las reuniones previas de concertación. “Hubo un debate en el cual pudimos evidenciar que los mismos funcionarios de la ANI que han estructurado el proyecto le han mentido al ministro de Transporte, a Petro y al país. Esperamos que esto lo investiguen los entes de control, que verifiquen esos contratos de la concesión para de esa forma seguir nuestra lucha”, dijo. Le puede interesar: ¿Cuál será el futuro del peaje de Turbaco

El líder sostuvo que se espera que antes del 31 de mayo, fecha hasta la que estará vigente la prórroga de las “talanqueras arriba”, el nuevo ministro de Transporte, William Camargo, asista a las mesas de trabajo.

“Nosotros exigimos la presencia del ministro para expresarle las inconformidades que tenemos. No es posible que no han sido aportados los documentos financieros, jurídicos ni técnicos que hemos exigido sobre el cierre del contrato anterior y tampoco el acta de inicio del contrato actual. Hay una cantidad de irregularidades que se exponen en cada reunión, demostrando las falencias de los funcionarios”, indicó Barreto. Barreto insistió en que la ausencia del ministro de Transporte puede acarrear que las comunidades y el Comité Antipeajes se levanten de dichas mesas y vuelvan a las vías de hecho. Ante lo denunciado por el vocero del Comité No más Peajes sobre las solicitudes a la ANI, la entidad señaló: “Todo lo que ha pedido la comunidad de Turbaco se les ha venido compartiendo y, de hecho, del estudio de esos documentos es que se han definido los temas en las últimas mesas técnicas que se han realizado con las comunidades”.