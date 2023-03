Consulta previa, centro de conversatorio en Cartagena

Este tuvo como invitado especial al Ministerio del Interior, a través del director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, Álvaro Echeverry, quien tras escuchar las primeras conferencias instó a todos los asistentes a “reconceptualizar” el alcance del derecho a la consulta previa, cambiando el enfoque y la perspectiva desde la cual miran ese proceso consultivo. Lea: Es un hecho: deben hacer consulta previa por la Marina Cartagena de Indias

“Es lamentable que en Colombia no tengamos una concepción constitucional válida de la importancia que tiene un derecho fundamental que se instrumentaliza a través del diálogo, a nadie le puede parecer complejo, difícil, aburrido, a nadie le debe dar miedo dialogar. Cuando uno escucha expresiones de ese nivel sabe que el primer enemigo que tiene que derrotar es a cada uno de nosotros mismos, porque todos lo vemos por la óptica de que dialogar es un problema”, manifestó Echeverry.

E insistió: “Uno no puede creer que no va a encontrar ninguna dificultad en un proceso de consulta, pero no puede ser despiadado desde el punto de vista de la generosidad de dialogar, de los efectos importantes, del valor que tiene dialogar y construir acuerdos, entonces la invitación es a que nos quitemos de la cabeza de una vez por todas que el derecho fundamental a la consulta previa es un problema. Lo que sí tenemos que vencer entre todos son las dificultades que tiene la aplicación en procedimientos”.