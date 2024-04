Constructora de Aquarela denuncia a inspectora por demolición; Dumek responde

El primero de ellos fue el pasado 28 de febrero, cuando arrancó en firme la recuperación del espacio público con la toma de posesión de la propiedad por parte de Marina Villamil, inspectora de Policía No. 2, junto a la Policía Nacional y delegados del Distrito. Lea aquí: Tras toma de posesión del predio, se inicia el desmonte de Aquarela

El Distrito sostuvo que Promotora Calle 47 se escuda en la imposibilidad de demoler el edificio, debido a que la sentencia judicial emitida en la acción popular no está en firme, “pero eso es un error, pues damos cumplimiento a una medida correctiva de policía que ordenó restituir el espacio público y con ello superar la vulneración denunciada por el Mincultura, medida que está en firme y es de obligatorio cumplimiento”.

Indicaron que dicha medida correctiva ordenó la restitución de los 619.59 m² de espacio público que el edificio ocupaba de forma irregular y estableció que si la constructora no realizaba la restitución, el Distrito, en asocio con la Fuerza pública, debe proceder a realizar la restitución a través de la demolición.

Inicialmente, el Distrito reiteró que la demolición de Aquarela se da en cumplimiento de la orden del inspector de Policía No 2 de la Casa de Justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018 por la Secretaría del Interior.

Y resaltaron: “La constructora ha hecho caso omiso de la orden de la Inspección, cuando es un acto administrativo, que se presume legal, y que ellos han intentado suspender vía judicial; no obstante, tanto la solicitud, como el recurso que interpusieron les fueron negados. Por ello, ante la posición renuente de la constructora, el Distrito ejecuta la demolición piso a piso, tal como lo confirmó el informe del interventor del contrato de consultoría”.

Con respecto a uno de los puntos clave de la denuncia de que la medida correctiva impuesta por la Inspección de Policía en 2018 solo ordenó la restitución de 619.59 m² de espacio público y que esto podía ser ejecutado sin necesidad de una demolición de toda la estructura, el Distrito contestó: “La técnica y el método para cumplir la orden implican necesariamente la demolición del edificio. ¿Si era viable la orden sin demolición por qué no lo hicieron antes? Lo que hacen es dilatar cada elemento, así como hacen ahora con esta denuncia”. Le recomendamos: Avanza demolición de Aquarela: ya no existe el piso 25

Con respecto a la prescripción, el Distrito expuso lo siguiente: “Aunque digan que la orden policiva se dio hace más de cinco años y los actos administrativos deben cumplirse en este periodo, esto no prescribe pues es espacio público, un ámbito donde no hay prescripción. Nadie puede apropiarse del espacio público. Esto no es una multa”.