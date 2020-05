Construcciones de barrio también se reactivaron, ¿está permitido?

Al preguntarle si tenía miedo de que algún policía lo parara y le impusiera un comparendo por estar saliendo los días que no le corresponde indicó que “no me da miedo, más miedo me daría quedarme en casa sin poder tener plata para la comida de mis hijos y mi esposa. Además, en todos estos días que he estado viniendo a trabajar, no he visto a un solo policía en el trayecto por el que vengo todos los días”.

¿Quién los vigila?

Entre los requisitos que deben tener las constructuras para reiniciar sus trabajos está el obtener el permiso del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), quienes autorizan siempre y cuando vean que el protocolo de bioseguridad de los empleados sea el correcto.

Sin embargo, en estas construcciones de barrio no tienen en cuenta nada de esto, por lo que decidimos preguntarle al Dadis si estaban haciendo algún seguimiento en los barrios para verificar estas construcciones y ellos indicaron que “en estos momentos estamos acaparando toda la información que los sectores que se están reactivando no han estado enviando, pero sí sacaremos tiempo para recorrer los barrios y ver cómo se están haciendo estas obras, si los obreros tienen o no sus tapabocas, porque es importante la protección para evitar que el virus siga expandiéndose”.

Por su parte, desde la policía señalaron que “nosotros hacemos nuestros operativos y todo aquel que no esté cumpliendo con lo decretado, se le pone su comparendo y si es reincidente, puede llegar a instancias judiciales”.