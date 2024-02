Construcción de nuevo aeropuerto de Bayunca preocupa a la comunidad

Entre tanto, Javid Ortega, representante de la Procuraduría, señaló que la comunidad no tiene conocimiento exacto del proyecto del aeropuerto, por lo que pidió a los concejales que soliciten a la ANI una socialización. No deje de leer: Importante anuncio para Bolívar: inauguración de ruta aérea Medellín-Mompox

Así mismo, Ronald Valiente, miembro del Consejo Comunitario de Puerto Rey, indicó que el tema ambiental no se ha considerado en el desarrollo del proyecto y agregó que no se ha cumplido con una sentencia de 2014 que ordena la construcción del alcantarillado de Puerto Rey y Tierra Baja.

Por su parte, Víctor Orozco, del Consejo Comunitario de Pontezuela, señaló que el árbol de totumo, materia prima de las artesanías fabricadas por la comunidad, “se encuentra en el área de influencia del aeropuerto, lo que afectará las actividades económicas en la zona” y la constructora no se ha pronunciado al respecto.

Dianeth Luna, representante del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bayunca, expresó que el aeropuerto “podría afectar a las comunidades en temas como el impuesto predial, además de ser una comunidad que carece de alcantarillado, un centro hospitalario digno y escuelas adecuadas”. Lea aquí: “Yo me debo a la gente”: Yamil Arana respondió ante acusación desde la CCI

Mientras tanto, el director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, fue enfático en señalar que este proyecto de acuerdo contiene temáticas que no considera necesarias, debido a que ya están reguladas y no requieren una nueva legislación, como las consultas previas, que ya están en vigor. En ese orden de ideas, agregó que las competencias y funciones del Concejo no incluyen dar órdenes al Gobierno Nacional, como pretende este Proyecto de Acuerdo.

Fuente: Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 28 de febrero del 2024 - FUNCICAR.