El regreso a clases presenciales tiene muchas implicaciones para los estudiantes: cambios en los horarios de sueño, cambio en los hábitos alimenticios y sobretodo en la manera en que estaban acostumbrados a aprender y la exigencia académica. Todos estos factores generan estrés en los estudiantes que estuvieron casi dos años sin asistir a las escuelas.

El Universal consultó con la psicóloga Diana Cecilia Gómez Miranda, máster en psicología clínica, a cerca del impacto que genera el regreso a clases presenciales en los estudiantes, quien explicó cómo afecta a cada grupo estudiantil según su rango de edad.

Lea: El regreso a clases presenciales y su impacto psicológico en los estudiantes

Gómez invitó a los padres de familia a cuidar su salud mental para poder proporcionar seguridad a sus hijos y además dio las siguientes recomendaciones para evitar el estrés durante esta temporada:

1. Propiciar un espacio de reunión (por separado) con los docentes, con los padres y con los mismos niños, que permita reflexionar sobre cómo la experiencia del año escolar en la virtualidad afectó o no a cada uno, y a la clase específicamente, a la IE, etc, con el fin de partir de esa línea base particular desde sus propias vivencias.

2. Identificar a los miembros de la comunidad académica (cuerpo docente y estudiantes) que puedan requerir un apoyo adicional y realizar a corto, mediano y largo plazo, las remisiones psicológicas clínicas, particulares pertinentes. Por ejemplo, quienes hayan tenido la pérdida de un ser querido y atraviesen un proceso de duelo complicado o que hayan presentado algún otro tipo experiencia relacionada con la contingencia del COVID-19, o con la modalidad académica virtual.