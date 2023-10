Consejos para iniciar tu vida crediticia en Cartagena

Para algunas personas, construir una buena vida crediticia puede llegar a ser complicado. Por ello, es importante que la persona empiece a construir su historial crediticio con tiempo, para tener beneficios en el futuro.

Los conocedores del tema consideran que el crédito puede ser una herramienta poderosa cuando se utiliza de manera responsable, pero recomiendan no endeudarse más de lo necesario y utilizar el crédito como una forma de alcanzar las metas financieras, no como un medio para comprar cosas que no se pueden pagar y que no son necesarias.

De igual manera, indican que a partir del historial crediticio los bancos pueden ver el comportamiento de pago que una persona ha tenido y, al momento de hacer un estudio de crédito, los bancos podrán confiar que en el futuro sí cumplirá con sus obligaciones.

Rodrigo Vélez, docente del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle, explicó que una buena vida crediticia pasa por tres aspectos fundamentales.

Primero, es entender que no hay trucos o atajos, la salud financiera de una persona requiere trabajo y esfuerzo; segundo, una buena vida crediticia empieza por tener nuevos hábitos en general como disciplina, mesura y constancia; tercero, hay que tener información y educación. Si una persona ve la necesidad de utilizar productos de crédito, es importante que se tome el tiempo de entender el producto, cuáles son todos los costos asociados y, de ser posible, compararlo con alternativas que existen en el mercado con sus amigos o familiares.